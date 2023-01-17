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Брызгалов Василий Кириллович

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Место рождения

Пятинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

30.12.1901 ст.

Дата смерти

05.11.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1901 ст.

Отец: Брызгалов Кирилл Никитич

Мать: Брызгалова Анастасия Иосифовна

Пятинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1928

Сын: Брызгалов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Брызгалова Елена Степановна

Рождение ребёнка
27.08.1930

Дочь: Захарова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Брызгалова Елена Степановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брызгалова Елена Степановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.02.1956

Дочь: Капитонова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вера

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брызгалова Елена Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Парикмахер
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
05.11.1971
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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