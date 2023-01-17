Брызгалов Василий Кириллович
Место рождения
Дата рождения30.12.1901 ст.
Дата смерти05.11.1971
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1901 ст.
Рождение ребёнка
07.12.1928
Сын: Брызгалов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Брызгалова Елена Степановна
Рождение ребёнка
27.08.1930
Дочь: Захарова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Брызгалова Елена Степановна
Рождение ребёнка
11.10.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брызгалова Елена Степановна
Рождение ребёнка
25.02.1956
Дочь: Капитонова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Парикмахер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.11.1971