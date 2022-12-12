Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1956

Дочь: Капитонова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Брызгалов Василий Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брызгалов Василий Кириллович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брызгалов Василий Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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