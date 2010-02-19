Капитонова (Брызгалова) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1956
Дата смерти19.02.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1956
Отец: Брызгалов Василий Кириллович
Мать: Вера
Рождение ребёнка
18.08.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель истории
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
19.02.2010