Капитонова (Брызгалова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капитонова (Брызгалова) Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1956

Дата смерти

19.02.2010

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Около 1920 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1956

Отец: Брызгалов Василий Кириллович

Мать: Вера

Рождение ребёнка
18.08.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель истории
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
19.02.2010
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