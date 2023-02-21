Брызгалова Анастасия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалова Анастасия Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1901 ст.

Сын: Брызгалов Василий Кириллович

Отец ребёнка: Брызгалов Кирилл Никитич

Пятинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1915

Дочь: Любовь Кирилловна

Отец ребёнка: Брызгалов Кирилл Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Брызгалов Кирилл Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иосько Кирилловна

Отец ребёнка: Брызгалов Кирилл Никитич

Место жительства
Неизвестно
Пятинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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