Брызгалова Анастасия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1901 ст.
Сын: Брызгалов Василий Кириллович
Отец ребёнка: Брызгалов Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
До 1915
Дочь: Любовь Кирилловна
Отец ребёнка: Брызгалов Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Брызгалов Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иосько Кирилловна
Отец ребёнка: Брызгалов Кирилл Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно