Брызгалов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1928
Дата смертиМежду ?.12.1998 и ?.02.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брызгалова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брызгалов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Брызгалова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брызгалова Нина
Работа или профессия
Неизвестно
Литейщик
Смерть
Между ?.12.1998 и ?.02.1999