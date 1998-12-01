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Брызгалов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1928

Дата смерти

Между ?.12.1998 и ?.02.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1928

Отец: Брызгалов Василий Кириллович

Мать: Брызгалова (Мядюта) Елена Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брызгалова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Брызгалова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брызгалова Нина

Работа или профессия
Неизвестно
Литейщик
Смерть
Между ?.12.1998 и ?.02.1999

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