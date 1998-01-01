Брызгалова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалова Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брызгалов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Брызгалов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брызгалов Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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