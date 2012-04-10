Захарова (Брызгалова) Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения27.08.1930
Дата смерти10.04.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1930
Рождение ребёнка
14.06.1952
Сын: Захаров Сергей Аркадьевич
Отец ребёнка: Захаров Аркадий Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.04.2012
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Захоронена 53.382892, 59.121468