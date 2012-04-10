Захарова (Брызгалова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Брызгалова) Людмила Васильевна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

27.08.1930

Дата смерти

10.04.2012

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1930

Отец: Брызгалов Василий Кириллович

Мать: Брызгалова Елена Степановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.06.1952

Сын: Захаров Сергей Аркадьевич

Отец ребёнка: Захаров Аркадий Петрович

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
10.04.2012
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Захоронена 53.382892, 59.121468
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