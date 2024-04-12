Угнивенко Степан Ильич
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Бракосочетание
До 1792
Рождение ребёнка
1793
Сын: Угнивенко Прокофий Степанович
Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Косьмина
Рождение ребёнка
1795
Сын: Угнивенко Филипп Степанович
Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Косьмина
Рождение ребёнка
1801
Сын: Угнивенко Степан Степанович
Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Косьмина
Рождение ребёнка
1806
Сын: Угнивенко Михаил Степанович
Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Косьмина
Рождение ребёнка
1807
Сын: Угнивенко Устин Степанович
Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Косьмина
Рождение ребёнка
1810
Сын: Угнивенко Ефим Степанович
Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Косьмина
Рождение ребёнка
1811
Сын: Угнивенко Игнат Степанович
Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Косьмина
Военная служба
1848
Кубанская обл
приписан вместе с семьей и переселен в КЛКВ
Смерть
Неизвестно