Угнивенко Филипп Степанович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Угнивенко Степан Ильич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Угнивенко Андрей Филиппович
Мать ребёнка: Угнивенко Анна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Лукерия Филипповна
Мать ребёнка: Угнивенко Анна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Угнивенко Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Угнивенко Анна
Военная служба
1848
Кубанская обл
приписан вместе с семьей и переселен в КЛКВ
Смерть
Неизвестно