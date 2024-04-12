Угнивенко Ефимия Косьмина
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Бракосочетание
До 1792
Рождение ребёнка
1793
Сын: Угнивенко Прокофий Степанович
Отец ребёнка: Угнивенко Степан Ильич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Угнивенко Филипп Степанович
Отец ребёнка: Угнивенко Степан Ильич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Угнивенко Степан Степанович
Отец ребёнка: Угнивенко Степан Ильич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Угнивенко Михаил Степанович
Отец ребёнка: Угнивенко Степан Ильич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Угнивенко Устин Степанович
Отец ребёнка: Угнивенко Степан Ильич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Угнивенко Ефим Степанович
Отец ребёнка: Угнивенко Степан Ильич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Угнивенко Игнат Степанович
Отец ребёнка: Угнивенко Степан Ильич
Смерть
Неизвестно