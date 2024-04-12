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Угнивенко Устин Степанович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1807

Дата смерти

16.03.1881

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Угнивенко Степан Ильич

Мать: Угнивенко Ефимия Косьмина

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Марьяна Устиновна

Мать ребёнка: Угнивенко Христина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Угнивенко Михаил Устинович

Мать ребёнка: Угнивенко 1-й брак

Рождение ребёнка
1841

Сын: Угнивенко Игнат Устинович

Мать ребёнка: Угнивенко 1-й брак

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Угнивенко Елена Устиновна

Мать ребёнка: Угнивенко Христина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Угнивенко Макар Устинович

Мать ребёнка: Угнивенко 1-й брак

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угнивенко Христина Тимофеевна

Смерть
16.03.1881
Причина смерти: Болезнь-водянка
Похороны
Неизвестно
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