Угнивенко Устин Степанович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти16.03.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Угнивенко Степан Ильич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Марьяна Устиновна
Мать ребёнка: Угнивенко Христина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Угнивенко Михаил Устинович
Мать ребёнка: Угнивенко 1-й брак
Рождение ребёнка
1841
Сын: Угнивенко Игнат Устинович
Мать ребёнка: Угнивенко 1-й брак
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Угнивенко Елена Устиновна
Мать ребёнка: Угнивенко Христина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Угнивенко Макар Устинович
Мать ребёнка: Угнивенко 1-й брак
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.1881
Причина смерти: Болезнь-водянка
Похороны
Неизвестно