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Угнивенко Михаил Устинович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1837

Дата смерти

До 1912

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Угнивенко Устин Степанович

Мать: Угнивенко 1-й брак

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Чалая Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Павловна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Угнивенко Федор Михайлович

Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Павловна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Угнивенко Сидор Михайлович

Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Павловна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Хеония Михайловна

Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Павловна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Домникия Михайловна

Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Павловна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Павловна

Рождение ребёнка
18.08.1871

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Павловна

Рождение ребёнка
29.03.1874

Сын: Угнивенко Иван Михайлович

Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Павловна

Рождение ребёнка
02.04.1876

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угнивенко Феодосия Павловна

Смерть
До 1912
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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