Угнивенко 1-й брак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко 1-й брак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Угнивенко Михаил Устинович

Отец ребёнка: Угнивенко Устин Степанович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Угнивенко Игнат Устинович

Отец ребёнка: Угнивенко Устин Степанович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Угнивенко Макар Устинович

Отец ребёнка: Угнивенко Устин Степанович