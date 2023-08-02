Угнивенко 1-й брак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Угнивенко Михаил Устинович
Отец ребёнка: Угнивенко Устин Степанович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Угнивенко Игнат Устинович
Отец ребёнка: Угнивенко Устин Степанович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Угнивенко Макар Устинович
Отец ребёнка: Угнивенко Устин Степанович