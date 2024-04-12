Угнивенко Игнат Устинович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти03.02.1912
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Угнивенко Устин Степанович
Мать: Угнивенко 1-й брак
Рождение ребёнка
1853
Сын: Угнивенко Василий Игнатович
Мать ребёнка: Угнивенко Феодора Никитина
Бракосочетание
До 1853
Рождение ребёнка
1865
Сын: Угнивенко Корней Игнатьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Феодора Никитина
Рождение ребёнка
1871
Сын: Угнивенко Потап Игнатович
Мать ребёнка: Угнивенко Феодора Никитина
Рождение ребёнка
25.01.1873
Дочь: Ксения Игнатовна
Мать ребёнка: Угнивенко Феодора Никитина
Рождение ребёнка
29.05.1874
Мать ребёнка: Угнивенко Феодора Никитина
Рождение ребёнка
18.09.1877
Дочь: Любовь Игнатьевна
Мать ребёнка: Угнивенко Феодора Никитина
Рождение ребёнка
22.03.1880
Дочь: Евфросиния Игнатьевна
Мать ребёнка: Угнивенко Феодора Никитина
Рождение ребёнка
15.07.1883
Дочь: Неонила Игнатьевна
Мать ребёнка: Угнивенко Феодора Никитина
Рождение ребёнка
29.09.1885
Сын: Угнивенко Григорий Игнатович
Мать ребёнка: Угнивенко Феодора Никитина
Смерть
03.02.1912
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно