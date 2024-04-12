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Угнивенко Игнат Устинович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1841

Дата смерти

03.02.1912

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Угнивенко Устин Степанович

Мать: Угнивенко 1-й брак

Рождение ребёнка
1853

Сын: Угнивенко Василий Игнатович

Мать ребёнка: Угнивенко Феодора Никитина

Бракосочетание
До 1853

Жена: Угнивенко Феодора Никитина

Рождение ребёнка
1865

Сын: Угнивенко Корней Игнатьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Феодора Никитина

Рождение ребёнка
1871

Сын: Угнивенко Потап Игнатович

Мать ребёнка: Угнивенко Феодора Никитина

Рождение ребёнка
25.01.1873

Дочь: Ксения Игнатовна

Мать ребёнка: Угнивенко Феодора Никитина

Рождение ребёнка
29.05.1874

Сын: Угнивенко Иван Игнатович

Мать ребёнка: Угнивенко Феодора Никитина

Рождение ребёнка
18.09.1877

Дочь: Любовь Игнатьевна

Мать ребёнка: Угнивенко Феодора Никитина

Рождение ребёнка
22.03.1880

Дочь: Евфросиния Игнатьевна

Мать ребёнка: Угнивенко Феодора Никитина

Рождение ребёнка
15.07.1883

Дочь: Неонила Игнатьевна

Мать ребёнка: Угнивенко Феодора Никитина

Рождение ребёнка
29.09.1885

Сын: Угнивенко Григорий Игнатович

Мать ребёнка: Угнивенко Феодора Никитина

Смерть
03.02.1912
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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