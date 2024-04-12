Угнивенко Василий Игнатович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Угнивенко Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Онуфриевна
Сын: Угнивенко Яков Васильевич
Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Евсеевна
Сын: Угнивенко Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Евсеевна
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Евсеевна
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Евсеевна
Сын: Угнивенко Платон Васильевич
Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Евсеевна
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Евсеевна
Сын: Угнивенко Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Онуфриевна
Дочь: Мокрина Васильевна
Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Евсеевна
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Евсеевна
Сын: Угнивенко Игнат Васильевич
Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Онуфриевна
Сын: Угнивенко Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Евсеевна
Дочь: Мелания Васильевна
Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Онуфриевна
Дочь: Мелания Васильевна
Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Евсеевна
Сын: Угнивенко Петр Васильевич
Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Евсеевна
Сын: Угнивенко Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Онуфриевна
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Онуфриевна
Дочь: Колешков Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Онуфриевна
Сын: Угнивенко Яков Васильевич
Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Онуфриевна