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Угнивенко Петр Васильевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

27.08.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1888

Отец: Угнивенко Василий Игнатович

Мать: Угнивенко Наталья Евсеевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Угнивенко Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
07.12.1911

Сын: Угнивенко Николай Петрович

Мать ребёнка: Угнивенко Екатерина Андреевна

Бракосочетание
До 1911

Жена: Угнивенко Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
26.06.1914

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Угнивенко Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
11.07.1915

Сын: Угнивенко Владимир Петрович

Мать ребёнка: Угнивенко Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
27.02.1919

Дочь: Марина Петровна

Мать ребёнка: Угнивенко Екатерина Андреевна

Корсуновка, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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