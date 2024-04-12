Угнивенко Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Угнивенко Петр Васильевич
Рождение ребёнка
07.12.1911
Сын: Угнивенко Николай Петрович
Отец ребёнка: Угнивенко Петр Васильевич
Бракосочетание
До 1911
Рождение ребёнка
26.06.1914
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Угнивенко Петр Васильевич
Рождение ребёнка
11.07.1915
Сын: Угнивенко Владимир Петрович
Отец ребёнка: Угнивенко Петр Васильевич
Рождение ребёнка
27.02.1919
Дочь: Марина Петровна
Отец ребёнка: Угнивенко Петр Васильевич
Корсуновка, Харківська область
Смерть
Неизвестно