Угнивенко Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУгнивенко Екатерина Андреевна

Угнивенко Екатерина Андреевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Угнивенко Петр Васильевич

Рождение ребёнка
07.12.1911

Сын: Угнивенко Николай Петрович

Отец ребёнка: Угнивенко Петр Васильевич

Бракосочетание
До 1911

Муж: Угнивенко Петр Васильевич

Рождение ребёнка
26.06.1914

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Угнивенко Петр Васильевич

Рождение ребёнка
11.07.1915

Сын: Угнивенко Владимир Петрович

Отец ребёнка: Угнивенко Петр Васильевич

Рождение ребёнка
27.02.1919

Дочь: Марина Петровна

Отец ребёнка: Угнивенко Петр Васильевич

Корсуновка, Харківська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close