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Угнивенко Наталья Евсеевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1872

Муж: Угнивенко Василий Игнатович

Рождение ребёнка
30.04.1874

Сын: Угнивенко Яков Васильевич

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Угнивенко Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович

Рождение ребёнка
13.12.1876

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович

Рождение ребёнка
19.05.1877

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович

Рождение ребёнка
10.07.1879

Сын: Угнивенко Платон Васильевич

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович

Рождение ребёнка
15.10.1880

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович

Рождение ребёнка
08.01.1882

Дочь: Мокрина Васильевна

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович

Рождение ребёнка
05.03.1883

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович

Рождение ребёнка
18.11.1885

Сын: Угнивенко Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Мелания Васильевна

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович

Рождение ребёнка
27.08.1888

Сын: Угнивенко Петр Васильевич

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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