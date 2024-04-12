Угнивенко Наталья Евсеевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Угнивенко Яков Васильевич
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович
Сын: Угнивенко Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович
Сын: Угнивенко Платон Васильевич
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович
Дочь: Мокрина Васильевна
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович
Сын: Угнивенко Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович
Дочь: Мелания Васильевна
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович
Сын: Угнивенко Петр Васильевич
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович