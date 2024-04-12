Угнивенко Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
10.08.1913
Дочь: Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Угнивенко Агафия Антоновна
Рождение ребёнка
10.08.1913
Дочь: Васса Владимировна
Мать ребёнка: Угнивенко Агафия Антоновна
Рождение ребёнка
24.01.1920
Сын: Угнивенко Тимофей Владимирович
Мать ребёнка: Угнивенко Агафия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно