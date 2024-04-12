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Угнивенко Владимир Васильевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Угнивенко Василий Игнатович

Мать: Угнивенко Анастасия Онуфриевна

Рождение ребёнка
10.08.1913

Дочь: Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Угнивенко Агафия Антоновна

Рождение ребёнка
10.08.1913

Дочь: Васса Владимировна

Мать ребёнка: Угнивенко Агафия Антоновна

Рождение ребёнка
24.01.1920

Сын: Угнивенко Тимофей Владимирович

Мать ребёнка: Угнивенко Агафия Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угнивенко Агафия Антоновна

Смерть
Неизвестно
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