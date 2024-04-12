Угнивенко Агафия Антоновна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
10.08.1913
Дочь: Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Угнивенко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
10.08.1913
Дочь: Васса Владимировна
Отец ребёнка: Угнивенко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
24.01.1920
Сын: Угнивенко Тимофей Владимирович
Отец ребёнка: Угнивенко Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно