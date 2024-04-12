Угнивенко Тимофей Владимирович
Место рождения
Дата рождения24.01.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1920
Военная награда
27.06.1943
Дата рождения __.__.1920 Место призыва Лиманский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., Лиманский р-н Воинская часть 91 гв. сп 33 гв. сд ЮФ ( 91 гв. сп, 33 гв. сд ЮФ ) Дата поступления на службу __.10.... Показать все
Военная награда
20.06.1944
Дата рождения __.__.1920 Место рождения Украинская ССР, Донецкая обл., Краснолиманский р-н, п. Новое Кто наградил 102 ск ( 102 ск ) Наименование награды Орден Красной Звезды Архив ЦАМО Картотека Карто... Показать все
Военная награда
06.06.1945
Дата рождения __.__.1920 Место призыва Лиманский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., Лиманский р-н Воинская часть 43 обо 4 УкрФ ( 43 обо, 4 УкрФ ) Дата поступления на службу __.__.1940 Наименование ... Показать все
Военная награда
1945
Дата рождения __.__.1920 Место рождения Украинская ССР, Сталинская обл., Красно-Лиманский р-н, с. Кривая Лука Наименование награды Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–19... Показать все
Смерть
Неизвестно