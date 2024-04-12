Угнивенко Анастасия Онуфриевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти06.12.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
26.07.1870
Дочь: Угнивенко Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович
Рождение ребёнка
01.12.1880
Сын: Угнивенко Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович
Рождение ребёнка
26.09.1883
Сын: Угнивенко Игнат Васильевич
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович
Рождение ребёнка
25.12.1886
Дочь: Мелания Васильевна
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович
Бракосочетание
С 1886
Рождение ребёнка
1890
Сын: Угнивенко Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Колешков Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Угнивенко Яков Васильевич
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович
Смерть
06.12.1919
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно