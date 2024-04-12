Угнивенко Анастасия Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко Анастасия Онуфриевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1850

Дата смерти

06.12.1919

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1870

Дочь: Угнивенко Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович

Рождение ребёнка
01.12.1880

Сын: Угнивенко Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович

Рождение ребёнка
26.09.1883

Сын: Угнивенко Игнат Васильевич

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович

Рождение ребёнка
25.12.1886

Дочь: Мелания Васильевна

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович

Бракосочетание
С 1886

Муж: Угнивенко Василий Игнатович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Угнивенко Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Колешков Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Угнивенко Яков Васильевич

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Игнатович

Смерть
06.12.1919
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
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