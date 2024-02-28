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Угнивенко Потап Игнатович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Угнивенко Игнат Устинович

Мать: Угнивенко Феодора Никитина

Бракосочетание
25.10.1892

Жена: Угнивенко Татьяна Аввакумовна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Пересичная Фекла Потаповна

Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Аввакумовна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Угнивенко Конон Потапович

Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Аввакумовна

Рождение ребёнка
04.06.1911

Дочь: Акилина Потаповна

Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Аввакумовна

Рождение ребёнка
22.10.1913

Сын: Угнивенко Яков Потапович

Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Аввакумовна

Смерть
Неизвестно
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