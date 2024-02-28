Угнивенко Потап Игнатович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
25.10.1892
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Пересичная Фекла Потаповна
Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Аввакумовна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Угнивенко Конон Потапович
Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Аввакумовна
Рождение ребёнка
04.06.1911
Дочь: Акилина Потаповна
Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Аввакумовна
Рождение ребёнка
22.10.1913
Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Аввакумовна
Смерть
Неизвестно