Угнивенко (Резникова) Татьяна Аввакумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко (Резникова) Татьяна Аввакумовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1872

Дата смерти

24.12.1916

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1892

Муж: Угнивенко Потап Игнатович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Пересичная Фекла Потаповна

Отец ребёнка: Угнивенко Потап Игнатович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Угнивенко Конон Потапович

Отец ребёнка: Угнивенко Потап Игнатович

Рождение ребёнка
04.06.1911

Дочь: Акилина Потаповна

Отец ребёнка: Угнивенко Потап Игнатович

Рождение ребёнка
22.10.1913

Сын: Угнивенко Яков Потапович

Отец ребёнка: Угнивенко Потап Игнатович

Смерть
24.12.1916
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких
Похороны
Неизвестно
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