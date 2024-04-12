Угнивенко (Резникова) Татьяна Аввакумовна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти24.12.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
25.10.1892
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Пересичная Фекла Потаповна
Отец ребёнка: Угнивенко Потап Игнатович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Угнивенко Конон Потапович
Отец ребёнка: Угнивенко Потап Игнатович
Рождение ребёнка
04.06.1911
Дочь: Акилина Потаповна
Отец ребёнка: Угнивенко Потап Игнатович
Рождение ребёнка
22.10.1913
Отец ребёнка: Угнивенко Потап Игнатович
Смерть
24.12.1916
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких
Похороны
Неизвестно