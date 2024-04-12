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Угнивенко Федор Михайлович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Угнивенко Михаил Устинович

Мать: Угнивенко Феодосия Павловна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Тесленко Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Угнивенко Домникия Понкратовна

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
25.10.1881

Жена: Угнивенко Домникия Понкратовна

Рождение ребёнка
10.10.1882

Дочь: Платанида Федоровна

Мать ребёнка: Угнивенко Домникия Понкратовна

Рождение ребёнка
17.11.1887

Дочь: Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Угнивенко Домникия Понкратовна

Рождение ребёнка
15.11.1888

Дочь: Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Угнивенко Домникия Понкратовна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Угнивенко Феофан Федорович

Мать ребёнка: Угнивенко Домникия Понкратовна

Смерть
Неизвестно
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