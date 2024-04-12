Угнивенко Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Тесленко Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Угнивенко Домникия Понкратовна
Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
25.10.1881
Рождение ребёнка
10.10.1882
Дочь: Платанида Федоровна
Мать ребёнка: Угнивенко Домникия Понкратовна
Рождение ребёнка
17.11.1887
Дочь: Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Угнивенко Домникия Понкратовна
Рождение ребёнка
15.11.1888
Дочь: Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Угнивенко Домникия Понкратовна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Угнивенко Феофан Федорович
Мать ребёнка: Угнивенко Домникия Понкратовна
Смерть
Неизвестно