Угнивенко (Воликова) Домникия Понкратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко (Воликова) Домникия Понкратовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Воликов Понкрат

Мать: ?

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Тесленко Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Угнивенко Федор Михайлович

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
25.10.1881

Муж: Угнивенко Федор Михайлович

Рождение ребёнка
10.10.1882

Дочь: Платанида Федоровна

Отец ребёнка: Угнивенко Федор Михайлович

Рождение ребёнка
17.11.1887

Дочь: Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Угнивенко Федор Михайлович

Рождение ребёнка
15.11.1888

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Угнивенко Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Угнивенко Феофан Федорович

Отец ребёнка: Угнивенко Федор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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