Угнивенко Феодосия Павловна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти25.09.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Чалая Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Устинович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Угнивенко Федор Михайлович
Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Устинович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Угнивенко Сидор Михайлович
Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Устинович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Хеония Михайловна
Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Устинович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Домникия Михайловна
Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Устинович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Устинович
Рождение ребёнка
18.08.1871
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Устинович
Рождение ребёнка
29.03.1874
Сын: Угнивенко Иван Михайлович
Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Устинович
Рождение ребёнка
02.04.1876
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Устинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.09.1912
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно