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Угнивенко Михаил Степанович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1806

Дата смерти

01.03.1889

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Угнивенко Степан Ильич

Мать: Угнивенко Ефимия Косьмина

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Угнивенко Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Угнивенко Яков Михайлович

Мать ребёнка: Угнивенко Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Угнивенко Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Угнивенко Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Угнивенко Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Угнивенко Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Угнивенко Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ковтун Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Угнивенко Анна Яковлевна

Смерть
01.03.1889
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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