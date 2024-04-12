Угнивенко Михаил Степанович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти01.03.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Угнивенко Степан Ильич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Угнивенко Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Угнивенко Яков Михайлович
Мать ребёнка: Угнивенко Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Угнивенко Никифор Михайлович
Мать ребёнка: Угнивенко Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Угнивенко Ефим Михайлович
Мать ребёнка: Угнивенко Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Угнивенко Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ковтун Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Угнивенко Анна Яковлевна
Смерть
01.03.1889
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно