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Угнивенко Прокофий Степанович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Угнивенко Степан Ильич

Мать: Угнивенко Ефимия Косьмина

Рождение ребёнка
1815

Сын: Угнивенко Захар Прокофьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Домникия Прокофьевна

Мать ребёнка: Угнивенко Василиса Федоровна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Прокофьевна

Мать ребёнка: Угнивенко Василиса Федоровна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Параскева Прокофьевна

Мать ребёнка: Угнивенко Василиса Федоровна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Угнивенко Софрон Прокофьевич

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угнивенко Василиса Федоровна

Смерть
Неизвестно
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