Угнивенко Прокофий Степанович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Угнивенко Степан Ильич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Угнивенко Захар Прокофьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Домникия Прокофьевна
Мать ребёнка: Угнивенко Василиса Федоровна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Прокофьевна
Мать ребёнка: Угнивенко Василиса Федоровна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Параскева Прокофьевна
Мать ребёнка: Угнивенко Василиса Федоровна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Угнивенко Софрон Прокофьевич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно