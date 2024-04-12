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Угнивенко Захар Прокофьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1815

Дата смерти

14.04.1883

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Угнивенко Прокофий Степанович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1841

Сын: Угнивенко Матвей Захарович

Мать ребёнка: Угнивенко Марина Евдокимовна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Угнивенко Андрей Захарович

Мать ребёнка: Угнивенко Марина Евдокимовна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Захаровна

Мать ребёнка: Угнивенко Марина Евдокимовна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Угнивенко Василий Захарович

Мать ребёнка: Угнивенко Марина Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угнивенко Марина Евдокимовна

Смерть
14.04.1883
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
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