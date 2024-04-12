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Угнивенко Василий Захарович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Угнивенко Захар Прокофьевич

Мать: Угнивенко Марина Евдокимовна

Рождение ребёнка
08.01.1874

Сын: Угнивенко Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Угнивенко Мария Петровна

Рождение ребёнка
23.10.1875

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Угнивенко Мария Петровна

Рождение ребёнка
16.08.1880

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Угнивенко Мария Петровна

Рождение ребёнка
28.05.1882

Сын: Угнивенко Никита Васильевич

Мать ребёнка: Угнивенко Мария Петровна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Агафия Васильевна

Мать ребёнка: Угнивенко Мария Петровна

Рождение ребёнка
21.10.1885

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Угнивенко Мария Петровна

Рождение ребёнка
12.07.1888

Сын: Угнивенко Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Угнивенко Мария Петровна

Рождение ребёнка
?.07.1891

Сын: Угнивенко Прокофий Васильевич

Мать ребёнка: Угнивенко Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угнивенко Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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