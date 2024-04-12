Угнивенко Василий Захарович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
08.01.1874
Сын: Угнивенко Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Угнивенко Мария Петровна
Рождение ребёнка
23.10.1875
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Угнивенко Мария Петровна
Рождение ребёнка
16.08.1880
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Угнивенко Мария Петровна
Рождение ребёнка
28.05.1882
Сын: Угнивенко Никита Васильевич
Мать ребёнка: Угнивенко Мария Петровна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Агафия Васильевна
Мать ребёнка: Угнивенко Мария Петровна
Рождение ребёнка
21.10.1885
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Угнивенко Мария Петровна
Рождение ребёнка
12.07.1888
Сын: Угнивенко Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Угнивенко Мария Петровна
Рождение ребёнка
?.07.1891
Сын: Угнивенко Прокофий Васильевич
Мать ребёнка: Угнивенко Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Угнивенко Мария Петровна
Смерть
Неизвестно