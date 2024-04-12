Угнивенко Марина Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти05.08.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1841
Сын: Угнивенко Матвей Захарович
Отец ребёнка: Угнивенко Захар Прокофьевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Угнивенко Андрей Захарович
Отец ребёнка: Угнивенко Захар Прокофьевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Захаровна
Отец ребёнка: Угнивенко Захар Прокофьевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Угнивенко Василий Захарович
Отец ребёнка: Угнивенко Захар Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1878
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно