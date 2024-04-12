Угнивенко Марина Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко Марина Евдокимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1815

Дата смерти

05.08.1878

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Угнивенко Матвей Захарович

Отец ребёнка: Угнивенко Захар Прокофьевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Угнивенко Андрей Захарович

Отец ребёнка: Угнивенко Захар Прокофьевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Захаровна

Отец ребёнка: Угнивенко Захар Прокофьевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Угнивенко Василий Захарович

Отец ребёнка: Угнивенко Захар Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угнивенко Захар Прокофьевич

Смерть
05.08.1878
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
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