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Угнивенко Андрей Захарович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Угнивенко Захар Прокофьевич

Мать: Угнивенко Марина Евдокимовна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Угнивенко Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Домникия Терентьевна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Угнивенко Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Домникия Терентьевна

Рождение ребёнка
14.06.1874

Дочь: Капитолина Андреевна

Мать ребёнка: Домникия Терентьевна

Рождение ребёнка
06.02.1877

Сын: Угнивенко Порфирий Андреевич

Мать ребёнка: Домникия Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домникия Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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