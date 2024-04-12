(Угнивенко) Домникия Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Угнивенко Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Захарович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Угнивенко Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Захарович
Рождение ребёнка
14.06.1874
Дочь: Капитолина Андреевна
Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Захарович
Рождение ребёнка
06.02.1877
Сын: Угнивенко Порфирий Андреевич
Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно