(Угнивенко) Домникия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Угнивенко) Домникия Терентьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Угнивенко Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Захарович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Угнивенко Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Захарович

Рождение ребёнка
14.06.1874

Дочь: Капитолина Андреевна

Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Захарович

Рождение ребёнка
06.02.1877

Сын: Угнивенко Порфирий Андреевич

Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угнивенко Андрей Захарович

Смерть
Неизвестно
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