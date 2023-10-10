Угнивенко (Чуприна) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Угнивенко Андрей Захарович
Мать: Домникия Терентьевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Угнивенко Андрей Петрович
Отец ребёнка: Угнивенко Петр Никитович
Бракосочетание
31.10.1871
Рождение ребёнка
10.10.1872
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Угнивенко Петр Никитович
Рождение ребёнка
28.10.1873
Сын: Угнивенко Авраам Петрович
Отец ребёнка: Угнивенко Петр Никитович
Рождение ребёнка
29.07.1876
Сын: Угнивенко Пантелеймон Петрович
Отец ребёнка: Угнивенко Петр Никитович
Бракосочетание
01.02.1881
Смерть
Неизвестно