Угнивенко (Чуприна) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко (Чуприна) Евдокия Андреевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Угнивенко Андрей Захарович

Мать: Домникия Терентьевна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Угнивенко Андрей Петрович

Отец ребёнка: Угнивенко Петр Никитович

Бракосочетание
31.10.1871

Муж: Угнивенко Петр Никитович

Рождение ребёнка
10.10.1872

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Угнивенко Петр Никитович

Рождение ребёнка
28.10.1873

Сын: Угнивенко Авраам Петрович

Отец ребёнка: Угнивенко Петр Никитович

Рождение ребёнка
29.07.1876

Сын: Угнивенко Пантелеймон Петрович

Отец ребёнка: Угнивенко Петр Никитович

Бракосочетание
01.02.1881

Муж: Гичка Максим Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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