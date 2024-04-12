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Угнивенко Андрей Петрович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1869

Дата смерти

01.03.1919

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Угнивенко Петр Никитович

Мать: Угнивенко Евдокия Андреевна

Бракосочетание
24.01.1888

Жена: Угнивенко Стефанида Галлактионовна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Угнивенко Стефанида Галлактионовна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Угнивенко Семен Андреевич

Мать ребёнка: Угнивенко Стефанида Галлактионовна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Угнивенко Стефанида Галлактионовна

Рождение ребёнка
31.08.1913

Сын: Угнивенко Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Угнивенко Стефанида Галлактионовна

Смерть
01.03.1919
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
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