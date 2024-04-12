Угнивенко Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти01.03.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
24.01.1888
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Угнивенко Стефанида Галлактионовна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Угнивенко Семен Андреевич
Мать ребёнка: Угнивенко Стефанида Галлактионовна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Угнивенко Стефанида Галлактионовна
Рождение ребёнка
31.08.1913
Сын: Угнивенко Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Угнивенко Стефанида Галлактионовна
Смерть
01.03.1919
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно