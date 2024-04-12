Угнивенко (Омельченко) Стефанида Галлактионовна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
24.01.1888
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Угнивенко Семен Андреевич
Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Петрович
Рождение ребёнка
31.08.1913
Сын: Угнивенко Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно