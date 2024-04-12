Угнивенко (Омельченко) Стефанида Галлактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко (Омельченко) Стефанида Галлактионовна

Место рождения

Закотное

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1888

Муж: Угнивенко Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Угнивенко Семен Андреевич

Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Петрович

Рождение ребёнка
31.08.1913

Сын: Угнивенко Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно
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