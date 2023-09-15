Угнивенко (Потримай) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко (Потримай) Мария Петровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1858

Дата смерти

29.01.1915

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1874

Сын: Угнивенко Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Захарович

Рождение ребёнка
23.10.1875

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Захарович

Рождение ребёнка
16.08.1880

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Захарович

Рождение ребёнка
28.05.1882

Сын: Угнивенко Никита Васильевич

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Захарович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Захарович

Рождение ребёнка
21.10.1885

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Захарович

Рождение ребёнка
12.07.1888

Сын: Угнивенко Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Захарович

Рождение ребёнка
?.07.1891

Сын: Угнивенко Прокофий Васильевич

Отец ребёнка: Угнивенко Василий Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угнивенко Василий Захарович

Смерть
29.01.1915
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
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