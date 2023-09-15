Угнивенко (Потримай) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти29.01.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1874
Сын: Угнивенко Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Захарович
Рождение ребёнка
23.10.1875
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Захарович
Рождение ребёнка
16.08.1880
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Захарович
Рождение ребёнка
28.05.1882
Сын: Угнивенко Никита Васильевич
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Захарович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Захарович
Рождение ребёнка
21.10.1885
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Захарович
Рождение ребёнка
12.07.1888
Сын: Угнивенко Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Захарович
Рождение ребёнка
?.07.1891
Сын: Угнивенко Прокофий Васильевич
Отец ребёнка: Угнивенко Василий Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1915
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно