Угнивенко Анна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Угнивенко Андрей Филиппович
Отец ребёнка: Угнивенко Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Лукерия Филипповна
Отец ребёнка: Угнивенко Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Угнивенко Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Угнивенко Филипп Степанович
Смерть
Неизвестно