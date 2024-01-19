Угнивенко Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУгнивенко Анна

Угнивенко Анна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Угнивенко Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Угнивенко Филипп Степанович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Лукерия Филипповна

Отец ребёнка: Угнивенко Филипп Степанович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Угнивенко Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Угнивенко Филипп Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close