Угнивенко Наталья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Угнивенко Илья Сидорович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Угнивенко Илья Сидорович
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Угнивенко Илья Сидорович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Угнивенко Илья Сидорович
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Угнивенко Илья Сидорович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Угнивенко Илья Сидорович
Смерть
1790
Похороны
Неизвестно