Угнивенко Наталья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко Наталья Тимофеевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1733

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Угнивенко Георгий Ильич

Отец ребёнка: Угнивенко Илья Сидорович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Угнивенко Гордей Ильич

Отец ребёнка: Угнивенко Илья Сидорович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Угнивенко Михаил Ильич

Отец ребёнка: Угнивенко Илья Сидорович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Угнивенко Андрей Ильич

Отец ребёнка: Угнивенко Илья Сидорович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Угнивенко Леонтий Ильич

Отец ребёнка: Угнивенко Илья Сидорович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Угнивенко Степан Ильич

Отец ребёнка: Угнивенко Илья Сидорович

Смерть
1790
Похороны
Неизвестно
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