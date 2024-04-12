Угнивенко Андрей Ильич
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1774
Сын: Угнивенко Степан Андреевич
Мать ребёнка: Угнивенко Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Угнивенко Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
21.07.1790
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Угнивенко Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Васса Андреевна
Мать ребёнка: Угнивенко Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Угнивенко Филипп Андреевич
Мать ребёнка: Угнивенко Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Угнивенко Василий Андреевич
Мать ребёнка: Угнивенко Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Угнивенко Никита Андреевич
Мать ребёнка: Угнивенко Евфросиния Васильевна
Смерть
1819
Похороны
Неизвестно