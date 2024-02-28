Угнивенко Филипп Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУгнивенко Филипп Андреевич

Угнивенко Филипп Андреевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1795

Дата смерти

01.02.1873

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Угнивенко Андрей Ильич

Мать: Угнивенко Евфросиния Васильевна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Устиния Филипповна

Мать ребёнка: Угнивенко Зиновия

Рождение ребёнка
1831

Сын: Угнивенко Роман Филиппович

Мать ребёнка: Угнивенко Зиновия

Рождение ребёнка
1835

Сын: Угнивенко Иван Филиппович

Мать ребёнка: Угнивенко Зиновия

Смерть
01.02.1873
Причина смерти: Естественная смерть/старость | ГАДО , Ф - 265-1-2, м/к-1873г.,лист-53,зап-4
Похороны
03.02.1873
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close