Угнивенко Филипп Андреевич
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти01.02.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Устиния Филипповна
Мать ребёнка: Угнивенко Зиновия
Рождение ребёнка
1831
Сын: Угнивенко Роман Филиппович
Мать ребёнка: Угнивенко Зиновия
Рождение ребёнка
1835
Сын: Угнивенко Иван Филиппович
Мать ребёнка: Угнивенко Зиновия
Смерть
01.02.1873
Причина смерти: Естественная смерть/старость | ГАДО , Ф - 265-1-2, м/к-1873г.,лист-53,зап-4
Похороны
03.02.1873