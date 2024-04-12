Угнивенко Степан Андреевич
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
1810
Сын: Угнивенко Лука Степанович
Мать ребёнка: Угнивенко Васса
Рождение ребёнка
1814
Сын: Угнивенко Игнат Степанович
Мать ребёнка: Угнивенко Васса
Рождение ребёнка
1817
Сын: Угнивенко Трофим Степанович
Мать ребёнка: Угнивенко Васса
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Угнивенко Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно