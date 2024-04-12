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Угнивенко Степан Андреевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Угнивенко Андрей Ильич

Мать: Угнивенко Евфросиния Васильевна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Угнивенко Лука Степанович

Мать ребёнка: Угнивенко Васса

Рождение ребёнка
1814

Сын: Угнивенко Игнат Степанович

Мать ребёнка: Угнивенко Васса

Рождение ребёнка
1817

Сын: Угнивенко Трофим Степанович

Мать ребёнка: Угнивенко Васса

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Угнивенко Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угнивенко Наталья Демьяновна

Смерть
Неизвестно
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