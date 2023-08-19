Угнивенко Игнат Степанович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Угнивенко Степан Андреевич
Мать: Угнивенко Васса
Рождение ребёнка
1840
Сын: Угнивенко Андрей Игнатьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анисия Игнатьевна
Мать ребёнка: Угнивенко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анастасия Игнатьевна
Мать ребёнка: Угнивенко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Угнивенко Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно