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Угнивенко Игнат Степанович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Угнивенко Степан Андреевич

Мать: Угнивенко Васса

Рождение ребёнка
1840

Сын: Угнивенко Андрей Игнатьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анисия Игнатьевна

Мать ребёнка: Угнивенко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анастасия Игнатьевна

Мать ребёнка: Угнивенко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Угнивенко Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно