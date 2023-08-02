Угнивенко Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Угнивенко Андрей Игнатьевич
Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Степанович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анисия Игнатьевна
Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Степанович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анастасия Игнатьевна
Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Степанович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Угнивенко Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Степанович
Смерть
Неизвестно