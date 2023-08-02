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Угнивенко Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Угнивенко Андрей Игнатьевич

Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Степанович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анисия Игнатьевна

Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Степанович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анастасия Игнатьевна

Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Степанович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Угнивенко Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Степанович

Смерть
Неизвестно