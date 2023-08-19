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Угнивенко Василий Андреевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Угнивенко Андрей Ильич

Мать: Угнивенко Евфросиния Васильевна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Угнивенко Никита Васильевна

Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Угнивенко Влас Васильевич

Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Угнивенко Евсей Васильевич

Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Угнивенко Иван Васильевич

Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно