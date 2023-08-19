Угнивенко Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1825
Сын: Угнивенко Никита Васильевна
Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Угнивенко Влас Васильевич
Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Угнивенко Евсей Васильевич
Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Угнивенко Иван Васильевич
Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно