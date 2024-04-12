Угнивенко Илья Сидорович
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Угнивенко Сидор
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно