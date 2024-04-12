Угнивенко Михаил Ильич
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
28.10.1789
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Угнивенко Феодора Васильевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ирина Ильинична
Мать ребёнка: Угнивенко Феодора Васильевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Угнивенко Илья Михайлович
Мать ребёнка: Угнивенко Феодора Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1823
Похороны
Неизвестно