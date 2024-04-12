Угнивенко Гордей Ильич
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Бракосочетание
До 1776
Рождение ребёнка
1777
Сын: Угнивенко Харитон Гордеевич
Мать ребёнка: Угнивенко Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Елена Гордеевна
Мать ребёнка: Угнивенко Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евфимия Гордеевна
Мать ребёнка: Угнивенко Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Угнивенко Роман Гордеевич
Мать ребёнка: Угнивенко Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
18.01.1786
Сын: Угнивенко Афанасий Гордеевич
Мать ребёнка: Угнивенко Параскева Никифоровна
ЦГИАК /Киев/ , Ф - 1989-1-593,лист-8,зап-6
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ксения Гордеевна
Мать ребёнка: Угнивенко Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Агафия Гордеевна
Мать ребёнка: Угнивенко Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Угнивенко Савва Гордеевич
Мать ребёнка: Угнивенко Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Угнивенко Тарас Гордеевич
Мать ребёнка: Угнивенко Параскева Никифоровна
Смерть
1824
Похороны
Неизвестно