Угнивенко Тарас Гордеевич
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Угнивенко Агафия
Рождение ребёнка
1838
Сын: Угнивенко Дмитрий Тарасович
Мать ребёнка: Угнивенко Агафия
Рождение ребёнка
1853
Сын: Угнивенко Пантелеймон Тарасович
Мать ребёнка: Угнивенко Агафия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Угнивенко Агафия
Смерть
Неизвестно