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Угнивенко Тарас Гордеевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Угнивенко Гордей Ильич

Мать: Угнивенко Параскева Никифоровна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Угнивенко Илья Тарасович

Мать ребёнка: Угнивенко Агафия

Рождение ребёнка
1838

Сын: Угнивенко Дмитрий Тарасович

Мать ребёнка: Угнивенко Агафия

Рождение ребёнка
1853

Сын: Угнивенко Пантелеймон Тарасович

Мать ребёнка: Угнивенко Агафия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угнивенко Агафия

Смерть
Неизвестно
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